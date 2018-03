Pub

A série de jogos "God of War" muda de paisagem e chega reinventada à PlayStation 4

Kratos é um dos personagens mais bem sucedidos da PlayStation. O semideus, protagonista da série de jogos "God of War", regressa agora para uma reinvenção exclusiva para a PlayStation 4. O tão aguardado "God of War 4" chega assim a Portugal a 20 de abril.

Desenvolvido pelo estúdio norte-americano Santa Monica Studio, o título "aproveita na perfeição a capacidade gráfica" da consola, reproduzindo "na perfeição os mais misteriosos bosques e as mais belas montanhas nórdicas", refere a Sony.

E não, a mitologia grega já não é pano de fundo e contexto principal neste jogo. Agora, Kratos, juntamente com o seu filho Atreus, "consciente do legado sombrio que poderá deixar ao seu filho, fará o possível para apagar os erros do passado, enquanto enfrenta novos desafios, perigos, criaturas e deuses".

O jogo custará entre os 69,90 e os 149,99, mediante a edição e os conteúdos bónus associados a cada uma. Existirão também consolas, em ambas as versões da PlayStation 4, cujo desenho e cores, comando incluído, serão inspirados no jogo.

