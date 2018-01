Pub

"Obrigada Al Jazeera", também achamos o nosso querubim adorável", tweetou o pai e historiador, depois do canal ter partilhado o vídeo intitulando-o "o nosso momento BBC"

Lembra-se do professor Robert Kelly, cuja entrevista ao vivo com a BBC foi interrompida de forma divertida pelos dois filhos quando as crianças entraram no escritório dele? O vídeo tornou-se viral e tornou-se num dos momentos mais memoráveis de 2017.

A história voltou a repetir-se na segunda-feira, um episódio a que a estação de televisão Al Jazeera News apelidou de "momento pai da BBC".

Daniel Smith-Rowsey, um historiador de cinema e professor na Califórnia, estava a ser entrevistado via Skype acerca da cerimónia dos Globos de Ouro 2018, que foi dominada pela polémica do assédio sexual em Hollywood e pelo protesto "Time's Up", quando o filho de cinco anos apareceu no ecrã. Parece-lhe familiar?

" É o meu filho. Desculpe", disse Smith-Rowsey, que ficou envergonhado mas decidiu continuar a entrevista, enquanto a criança sorria por cima do ombro do pai.

Mas o jornalista Sohail Rahman, que conduzia a entrevista em direto, não se preocupou com o convidado surpresa. "Ele pode entrar. Não é um problema, Daniel. Estamos bastante felizes por ter jovens no programa também", assegurou, para alívio do historiador.

A criança continuou ao lado do historiador e, enquanto este falava, aproveitou para brincar com o seu carrinho no ombro do pai, e chegou até a acenar, nada incomodada por estar a aparecer na televisão.

Daniel Smith-Rowsey acabou por ceder à situação caricata e até incluiu o filho no seu discurso, que rematou com a frase: "Eu posso estar errado, mas acho que vai acontecer. Certo, meu filho pequeno?" perguntou, enternecido. A criança de cinco anos respondeu afirmativamente, sem deixar transparecer sequer um leve embaraço.

O canal de televisão partilhou o vídeo no seu perfil no Twitter, intitulando-o o seu próprio "momento da BBC".

E, tal como no episódio da BBC, em que Robert Kelly se esqueceu de fechar a porta do escritório de onde fez o direto para o canal televisivo, aqui aconteceu exatamente o mesmo.

"Eu vi-o entrar e amaldiçoei-me a mim mesmo por não ter trancado a porta", disse Daniel Smith-Rowsey, citado pelo Today.

Mas este pai também foi conquistado pela naturalidade do filho e pela onda de ternura que o vídeo provocou nas redes sociais.

"Obrigada Al Jazeera. Era suposto a porta estar trancada! Mas talvez tenha sido bom ter alguma leveza no meio de assuntos sérios. E obrigada - a mãe dele e eu também achamos o nosso querubim adorável", tweetou o pai "babado".