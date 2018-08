Ana Dias Fonseca na administração da RTP

O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP anunciou hoje que, "por decisão unânime", indigitou a administração da empresa de rádio e televisão, liderada por Gonçalo Reis, revelando que Ana Dias vai ser administradora com pelouro financeiro.

Em comunicado, o CGI refere que, "por decisão unânime, indigitou para membros do Conselho de Administração da RTP para o mandato 2018-2020, de acordo com o projeto estratégico para a sociedade proposto por estes", Gonçalo Reis [atual presidente], Hugo Graça Figueiredo [vogal] e Ana Isabel dos Santos Dias Garcia da Fonseca, "vogal responsável pela área financeira, após parecer prévio favorável do membro do Governo responsável pela área das Finanças".

A nova administradora financeira da RTP tem uma experiência de gestão diversificada em setores como a consultoria estratégica, telecomunicações e serviços

Ana Dias era o nome que se aguardava para ficar fechada a administração da RTP.

A nova administradora financeira da RTP é licenciada licenciada em Engenharia Física Tecnológica pelo IST, com MBA pelo INSEAD.

Tem uma experiência de gestão diversificada em setores como a consultoria estratégica, telecomunicações e serviços, tendo exercido cargos de gestão em empresas como a McKinsey, a Portugal Telecom e a José de Mello Saúde, tendo desempenhado funções nas áreas financeira e controlo de gestão, planeamento estratégico, recursos humanos e políticas de inovação.