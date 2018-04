Pub

Catarina Miranda apresentou a demissão. Diz que sai de "consciência tranquila" e não fecha a porta a ingressar numa estação concorrente

São 11 anos de trabalho ao serviço da Rádio Comercial que agora terminam. Catarina Miranda, locutora de rádio, apresentou a sua demissão da emissora, naquela que é tida como "uma das decisões mais difíceis [da sua] vida". O anúncio foi feito através das redes sociais, para tristeza dos fãs que a acompanhavam religiosamente nas manhãs da estação.

"Tomei nas últimas semanas uma das decisões mais difíceis da minha vida: apresentei a minha demissão na Rádio Comercial e do grupo Media Capital Rádios. [...] Foi uma aventura fantástica, um amor que nunca se esquece", escreveu.

Sem explicar os motivos que a levam a sair do projeto, a radialista recordou que entrou "na Rádio Comercial no dia 1 de Setembro 2007 com um contrato que, por sua vez, tinha um grande objetivo: Tornar a Rádio Comercial na rádio número um em Portugal". Hoje, com a rescisão assinada diz-se orgulhosa "em sair com a Rádio destacada na liderança. Foram 11 anos de um enorme trabalho, sacrifício pessoal e familiar, alegrias, tristezas e muitas mudanças"

"Em 11 anos trabalhei sem voz, com febre, cansada, acordei durante anos às 3 horas da manhã para às 5 horas em direto, até as 7h e passar a emissão para as manhãs em direto. Deixei o meu filho doente em casa para não falhar compromissos profissionais na rádio... E nunca, nunca disse que não a nenhum desafio".

Catarina Miranda revela ainda que ao longo destes 11 anos houve alturas em que "o contrato foi injusto". "Em 11 anos nunca discuti uma vírgula ou cêntimo do meu contrato, apesar de a certa altura ser um contrato injusto... Mas o amor e dedicação que sempre tive à Radio Comercial deixavam tudo para segundo plano. Em 11 anos muita coisa muda. Sempre servi a Rádio Comercial da mesma forma e com o mesmo profissionalismo", declara, adiantando que sai "de consciência tranquila".

Demissionária, a locutora de rádio prepara-se para novos desafios profissionais. "Vou continuar a lutar para ser feliz, e sei que vou ser muito feliz ainda. Vou dedicar ainda mais tempo ao meu blog, e lutar, lutar muito".

E pede aos fãs que a seguem na internet para ficarem atentos "às novidades, seja no blog, nas redes sociais ou, quem sabe, em breve numa frequência de rádio".