A série vai voltar vinte anos depois. A atriz, de 71 anos, retoma o papel de uma jornalista de investigação

Candice Bergen volta a ser Murphy Brown, vinte anos depois de ter feito sucesso no papel da ex-alcoólica e jornalista de investigação do FYI (For Your Information).

O anúncio foi feito esta semana pela cadeia de telvisão norte-americana CBS e deixou entusiasmados os fãs da série que esteve no ar durante dez temporadas e uma década: de 1988 a 1998.

Através de um comunicado, citado pelo The Washington Post, a CBS comprometeu-se a lançar 13 episódios, que serão exibidos na temporada 2018-19.

A atriz Candice Bergen, de 71 anos, irá interpretar novamente o papel de Murphy Brown, e Diane English, a criadora da série, regressa como escritora e produtora.

O comunicado adianta que as questões políticas e culturais atuais irão ser abordadas - tal como acontecia nas primeiras temporadas da série - , embora o mundo das notícias tenha mudado radicalmente: "Murphy Brown regressa a um mundo de notícias por cabo, redes sociais, notícias falsas e num clima político e cultural muito diferente", lê-se no documento.

A série original foi um estrondoso sucesso de audiências, aclamada pela crítica e venceu 62 Emmys. Abordou por diversas vezes questões sociais fracturantes, como o aborto. Na série, Brown, uma mulher solteira, engravida e luta com a ideia de interromper a gravidez, quando decide ter a criança e criá-la sozinha.

Os episódios que se debruçaram sobre a gravidez da personagem principal levaram a que até o ex-vice-presidente norte-americano Dan Quayle, um republicano, criticasse a série durante um discurso, em 1992, sobre os tumultos em Los Angeles. O político afirmou que aqueles eram o resultado "da ruptura da estrutura familiar". A série, segundo Quayle, "contribuiu para este colapso".

"Murphy Brown" é o título mais recente a entrar para a longa lista de séries que fizeram sucesso no passado e que agora regressam. A FOX voltou a exibir "The X-Files" e a NBC trouxe de volta "Will & Grace".

