Stormy Daniels é dos nomes mais pesquisados no Google e no xHamster

Enquanto era transmitida a emissão de 60 Minutes, os espectadores faziam pesquisas por conta própria sobre Stormy Daniels em plataformas como o xHamster e o Pornhub

O programa 60 Minutes de Anderson Cooper, que recebeu domingo passado a estrela porno Stephanie Gregory Clifford, mais conhecida por Stormy Daniels, que em 2006 teve um caso com Donald Trump, foi o mais visto da década - mais de 22 milhões de telespectadores.

Mas não foi apenas em número de visualizações que a estrela pornográfica fez sucesso. Desde que ela falou pela primeira vez sobre o facto de ter sido ameaçada para não contar sobre o affair com o presidente dos EUA, no The Wall Street Jounal, que o seu nome passou a ser um dos mais pesquisados no Google. Mas não só.

O site pornográfico Pornhub, que conta com o Pornhub Insights - o blog de análise de dados daquela plataforma - revelou, através do site Inquisitr, que as pesquisas dos utilizadores em nome da estrela dos filmes de adultos alcançaram 375 por cento a acima da média durante e após a entrevista.

Também na plataforma porno xHamster sentiu um grande pico nas buscas por Stormy Daniels durante a entrevista. Enquanto ela discutia alguns dos detalhes do suposto caso, os utilizadores investigavam-na por conta própria.

O xHamster viu o tráfego aumentar em Washington, DC, onde o fluxo subiu cerca de 7 por cento durante a entrevista. As pesquisas em todo o país chegaram a aumentar o volume da plataforma em 5 por cento - mas essa estatística pode ser baixa, uma vez que a emissão não foi transmitida ao mesmo tempo em todos os estados.

Curiosamente, o número de mulheres no xHamster diminuiu em 16% durante a entrevista, enquanto os homens foram curiosos pesquisadores de Stormy Daniels durante todo o programa.