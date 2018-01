Pub

Os bilhetes para os espetáculos de 8 e 10 de maio começam a ser vendidos um dia depois do sorteio que determina que países atuam em que dia

A Eurovisão começa a disponibilizar entradas para as semifinais no dia 30 de janeiro, terça-feira, a partir das 10.00 (em Lisboa), um dia depois do sorteio que determinará o dia de atuação dos países concorrentes. Ao todo, 43 países participam nesta 63ª edição do concurso.

As entradas, com valores distintos segundo a localização dentro da Altice Arena, no Parque das Nações, dizem respeito aos espetáculos dos dias 8 e 10 de maio, aqueles em que são escolhidas as 20 canções (dez por semifinal) que competem na final de 12 de maio.

Nesses espetáculos atuam todos os países, à exceção do anfitrião (Portugal), que tem lugar reservado na final, e dos Big 4: Espanha, Reino Unido, Alemanha e Itália. Bilhetes para os concertos dos dias 7 e 9, destinados à apresentação ao júri, também estarão disponíveis, tal como a versão familiar para as 15.00 dos dias da semifinal.

Os bilhetes estão disponíveis através da Blueticket, a plataforma oficial da Eurovisão.

O sorteio da semifinal acontece na próxima segunda-feira, dia 30, em Lisboa. À semelhança do que aconteceu no futebol, os países serão repartidos por seis potes.

No mesmo dia, o presidente da câmara municipal de Lisboa, Fernando Medina, recebe as insígnias de cidade anfitriã das mãos do seu congénere de Kiev.

Nas próximas semanas vai ser conhecida a canção que representará Lituânia, Hungria, Roménia e França, onde o concurso será o maior em décadas. A Arménia convidou dez antigos participantes da Eurovisão para o júri do seu Festival da Canção e a Geórgia faz-se representar com a banda de etno-jazz Iriao.