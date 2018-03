Retirar os seus dados completamente do Facebook demora até 90 dias

A comissária de informação da Grã-Bretanha disse hoje que vai pedir o acesso aos servidores da Cambridge Analytica, que alegadamente usou dados extraídos do Facebook para ajudar Donald Trump a vencer as eleições presidenciais de 2016.

A Comissária Elizabeth Denham disse em comunicado que a empresa britânica não colaborou na sua investigação sobre se os dados do Facebook eram "adquiridos e usados ilegalmente".

Denham disse: "Esta é uma investigação complexa e de longo alcance para o meu escritório, e quaisquer ações criminais ou civis de execução decorrentes dela serão perseguidas vigorosamente".

Os dados da Comissão Eleitoral Federal mostram que a empresa Cambridge Analytica, que poderá ter obtido inapropriadamente dados do Facebook, ganhou milhões dólares em 2016 com a campanha para eleger Donald Trump para presidente.

Cambridge está sob suspeita depois da noticia de que manipulou com fins políticos informação de mais de 50 milhões de utilizadores da Facebook nos EUA. A empresa é financiada em parte pelo patrocinador do Trump e pelo bilionário financeiro Robert Mercer.

Na sequência desta noticia, a bolsa nova-iorquina encerrou hoje em queda

No fecho da sessão bolsista em Nova Iorque, a Facebook apresentou uma desvalorização de 6,76%, na que é a sua queda mais forte num único dia desde março de 2014, arrastando outras empresas do setor, como Alphabet (-3,03%), Amazon (-1,70%), Netflix (-1,56%), Twitter (-1,60%) ou Snapchat (-3,47%).

A queda da Facebook ocorreu depois de os jornais New York Times e Guardian noticiarem que a empresa Cambridge Analytica foi capaz de aceder a informação pessoal de mais de 50 milhões de utilizadores da Facebook, sem a permissão destes.

Deputados norte-americanos e europeus criticaram a Facebook e querem saber o que aconteceu.

Investidores receiam que empresas como a Facebook e a Alphabet venham a enfrentar uma regulação mais apertada.

Daniel Ives, diretor de Estratégia e da investigação em tecnologia na GBH Insights, afirmou que a Facebook está em crise e que vai ter de trabalhar duro para tranquilizar utilizadores, investidores e governos.

"Este é um momento de definição para eles", disse, especulando que "ou não passa de um pico no radar e ajuda a plataforma a crescer ou pode tornar-se o início de algo maior".

Ao fim do dia de sexta-feira, a Facebook anunciou que tinha banido a Cambridge Analytica e respetiva holding da sua plataforma.

Adiantou que a Cambridge obteve informação de 270 mil pessoas que descarregaram uma alegada aplicação (app) descrita como um teste de personalidade. Um antigo funcionário da Cambridge revelou que esta foi capaz de obter informação de dezenas de milhões de outros utilizadores que eram amigos dos que descarregaram a app.

O Facebook soube da brecha na segurança há mais de dois anos, mas não a revelou. A empresa também informou recentemente que tinha recebido um relatório segundo o qual a Cambridge Analytica não apagou toda a informação que tinha obtido do Facebook, algo que o Facebook adiantou que a empresa garantiu que tinha feito.

A senadora Amy Klobuchar, eleita pelo Estado do Minnesota, afirmou que o presidente executivo da Facebook, Mark Zuckerberg, deve testemunhar no Senado e deputados do Reino Unido e da União Europeia também já defenderam a realização de inquéritos.

Na segunda-feira, o Facebook divulgou que tinha contratado uma auditoria à Cambridge.

Ives, da GBH, comentou que os investidores de Wall Street estão mais preocupados com esta situação do que com questões como a divulgação de notícias falsas pela plataforma Facebook.

Isto porque a Cambridge acedeu alegadamente a informação pessoal de um grande número de utilizadores e porque a reação sugere que o Facebook pode enfrentar um controlo mais apertado e perder utilizadores, anunciantes ou receitas de publicidade.

Ainda segundo este analista, o Facebook pode ter em risco cinco mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros) de receitas anuais, além de que pode criar problemas para outras empresas tecnológicas, como a Twitter ou a Youtube, da Alphabet.

O que é Cambridge Analytica?

A Cambridge Analytica é uma empresa que oferece serviços para empresas e partidos políticos que desejam "mudar o comportamento do público".

A empresa analisa dados do consumidor e combina isso com a ciência comportamental para identificar pessoas que as organizações podem segmentar como material de marketing.

Com sede em Londres, a empresa foi criada em 2013 como uma ramificação de outra empresa chamada SCL Group, que oferece serviços similares em todo o mundo.

Em entrevista ao site Contagious, fundador da Cambridge Analytica, Alexander Nix, disse que a empresa foi criada "para abordar o vácuo no mercado político republicano dos EUA", que se tornou evidente quando Mitt Romney foi derrotado nas eleições presidenciais de 2012.

"Os democratas haviam liderado a revolução tecnológica, e a análise de dados e o envolvimento digital eram áreas onde os republicanos não conseguiram recuperar o atraso. Nós vimos isso como uma oportunidade ".

Por que está nas notícias

Durante o fim de semana, a informação de que 50 milhões de perfis de Facebook tinham sido colhidos por um académico britânico Aleksandre Kogan através da empresa Global Science Research, rebentou.

Kogan reuniu a informação através de uma aplicação no Facebook que colhia detalhes de americanos pagos para fazer um teste de personalidade, e também sobre os amigos do Facebook dessas pessoas.

Kogan teve um acordo para compartilhar essa informação com a Cambridge Analytica, mas que foi recolhida sem autorização. Ele disse que a Cambridge Analytica usou isso para construir um poderoso programa de software para prever e influenciar escolhas nas urnas.

Numa declaração publicada no sábado, a empresa negou qualquer irregularidade e disse não ter colhido dados do Facebook, nem tê-los usado nas eleições presidenciais de 2016.

O que o Facebook diz

O Facebook também já respondeu. A rede social suspendeu a Cambridge Analytica enquanto investiga. Nega que houve uma violação de dados, e diz que concedeu permissão à Kogan para aceder a informação. No entanto, ao compartilhá-lo com Cambridge Analytica e ao permitir que ele seja usado para fins comerciais, quebrou os termos da licença.

"As pessoas conscientemente forneceram suas informações, nenhum sistema foi infiltrado e nenhuma senha ou informação sensível foi roubada ou pirateada", afirmou.

Quem administra Cambridge Analytica

A empresa faz parte do grupo SCL e compartilha alguns de seus diretores. O principal nome é Nix, de 42 anos, que se juntou à empresa em 2003 depois de estudar na Universidade de Manchester e trabalhar em finanças corporativas. Nix desenvolveu o braço político do negócio. No ano passado, ele disse à Techcrunch que planeja publicar um livro sobre a empresa, provisoriamente intitulado "Homem louco para homens de matemática".

O diretor-gerente da divisão política da Cambridge Analytica é Mark Turnbull, que passou 18 anos na empresa de comunicações Bell Pottinger antes de se juntar à SCL.

Como proteger os seus dados no Facebook

Antes de 2016, as aplicações do Facebook pediam permissão para aceder não só os próprios dados, mas também os dados de todos os seus amigos na plataforma. Isso significa que cerca de 300 mil pessoas podem se inscrever para um questionário de teste de personalidade, e no processo entregar informações de 150 vezes esse número.

Agora, no entanto, os aplicativos do Facebook só podem coletar informações de usuários que se inscreveram diretamente, limitando muito o alcance.

A página de configurações do Facebook é o local para fazer a gestão de todas as aplicações às quais acedemos. Ao clicar no link, aparecerá uma lista de aplicativos em "ligado com o Facebook". Considere apagar todas as que não identifique.

Ninguém pode fingir que o Facebook é apenas uma diversão mais inofensiva



Claro que, a solução mais segura é excluir completamente a conta do Facebook. Mas isso é um pouco difícil de fazer. Se passar pelas configurações da conta, o Facebook tentará empurrá-lo para "desativar" a conta, que "desativará o perfil e removerá seu nome e foto da maioria das coisas que você compartilhou no Facebook". Por incrível que pareça, isso não irá remover nenhum dos seus dados dos servidores, ficando a conta adormecida à espera de um regresso.

Se quiser realmente excluir suas informações do Facebook, o segredo está escondido num documento de ajuda com o título "como exclui minha conta permanentemente?" Ao clicar em "informar" na página, os usuários levarão a conta real para o painel de exclusão. Clicando em "excluir minha conta" o levará a outra janela onde lhe vai ser pedido que preencha seu login e que prove que não é um robô. Nessa altura, finalmente, desativará a conta. Aguarde duas semanas e, depois disso, o Facebook iniciará o processo de 90 dias de exclusão de todos os seus dados do site.

Contas feitas, se fizer este processo em março, em setembro estará livre de Facebook.