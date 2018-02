Pub

Existem 45 milhões de oportunidades de encontrarmos a nossa alma gémea num ascensor

A thyssenkrupp decidiu juntar-se às celebrações do Dia dos Namorados e reuniu as dez melhores cenas de amor em elevadores que o cinema imortalizou.

A empresa de ascensores fez um vídeo com esses momentos e justificou que se o amor acontece neste tipo de cabines é porque gastamos, em média, mais de 5 minutos entre a espera e o uso do elevador. Esse tempo "é mais do que suficiente para nos apaixonarmos, pelo menos 1.500 vezes por dia", defende a empresa. Segundo a antropóloga australiana, Rebekah Rousi, o cérebro humano demora um quarto de segundo a apaixonar-se.

Em 80 anos de vida, passamos cerca de 90 dias em elevadores e isso significa que - se nos valermos da matemática - existem 45 milhões de oportunidades de encontrarmos a nossa alma gémea num destes espaços.

Entre as cenas que a empresa reuniu, em duas delas aparece o ator Leonardo Di Caprio ("Romeu e Julieta" e "Titanic").

"Top Gun" e "Matrix" são outros dois filmes em que as personagens se enamoram durante uma rápida viagem de elevador.

Veja o vídeo: