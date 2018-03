Pub

Os novos símbolos usam cadeiras de rodas, bengala e são apoiados por cães-guias

A Apple enviou uma proposta para a Unicode no sentido de incluir emojis que representem pessoas com deficiências. Os novos símbolos usam, por exemplo, cadeiras de rodas, próteses, aparelhos auditivos e até incluem um cão-guia. Se forem aprovados, estarão acessíveis nos smartphones já em 2019.

Segundo a BBC, a proposta foi enviada à Unicode Consortium, a organização que analisa os pedidos de novos emoji.

"Atualmente, os emoji oferecem uma ampla gama de opções, mas podem não representar as experiências das pessoas com deficiências. Diversificar as opções existentes ajuda a preencher uma lacuna significativa e proporciona uma experiência mais inclusiva para todos", justificou a Apple no pedido que enviou à Unicode.

As 13 sugestões de emojis incluem um cão-guia, um homem e uma mulher a usarem uma bengala para invisuais, um homem e uma mulher a identificarem-se como surdos, uma orelha com um aparelho auditivo, um homem e uma mulher em cadeiras de rodas mecânica e manual, um cão de serviço (um cão treinado que ajuda pessoas com deficiências ocultas), e uma prótese de um braço e outra de uma perna.

A empresa reconheceu que a lista não abrange todas as deficiências, mas sublinha que este é o ponto de partida "para uma maior representação da diversidade dentro do universo dos emojis".