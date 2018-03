Pub

Além da presença digital, a publicação dedicada à informação feminina está nos escaparates a partir de amanhã

Apresenta-se como mais moderna, mais apaixonante e até "mais saudável do que nunca!" A Wonen's Health, uma das marcas de informação feminina de mais rápido crescimento no mundo, está de volta a Portugal, tanto em versão digital como impressa.

O regresso às bancas, pela mão do Global Media Group - grupo a que pertence o DN - acontece amanhã, dia 29 de março. A publicação é trimestral, com capas datadas nos meses de abril, junho, setembro e dezembro.

O lançamento, realizado no Tivoli BBVA, em Lisboa, contou esta quarta-feira com a presença de várias caras conhecidas, entre elas, a atriz Cláudia Vieira, o rosto da primeira capa da revista.

Claudia Vieira com o número 1 da Women's Health | Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Marca reconhecida pelo destaque que dá aos conteúdos de bem-estar e lifestyle, a Women's Health assume-se como uma revista concebida para a nova geração de mulheres, modernas, realizadas, ambiciosas e confiantes no futuro, que procuram em permanência o conhecimento para melhorar a sua qualidade de vida e daqueles que as rodeiam.

Ativa, irreverente, com atitude e personalidade, a marca tem uma enorme presença digital - mais de 49 milhões de leitoras, em 53 países.

Uma realidade que tem reflexo nas redes sociais, com uma forte comunidade muito ativa, em especial no Instagram, onde conta com 39.6 mil seguidores, e no Facebook (36.7 mil seguidores).

Tanto online, em womenshealth.pt, como agora em papel, os conteúdos são criados por uma equipa própria e dedicada, que tem o objetivo diário de motivae e desafiae as mulheres em todo o mundo.