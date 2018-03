Pub

Cláudia Pascoal protagonizou um momento que correu as redes sociais, em 2013

A vencedora do Festival da Canção, Cláudia Pascoal, de 24 anos, ficou ontem a saber que seria a representante nacional no Festival da Eurovisão, a realizar em Lisboa. No entanto, a jovem não será estranha para muita gente, devido a um vídeo que protagonizou em 2013.

Cláudia Pascoal, que já passou pelos programas "The Voice", "Ídolos" e "Curto Circuito", decidiu durante as eleições autárquicas de 2013 juntar-se a alguns familiares na elaboração de um vídeo, com música, de apoio ao primo Custódio Oliveira, que se candidatava à presidência da União de Freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune, em Cabeceiras de Basto, Braga.

O vídeo teve bastante visualizações e acabou numa página de Facebook que acompanhava com humor as eleições: "Tesourinhos das Autárquicas".