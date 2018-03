Sérgio Moro marcou presença na Conferência: Lutar contra o Crime numa Democracia: Qual o papel e limites do Sistema Criminal e Judicial?, no Estoril

Pub

Sérgio Moro deu pela primeira vez uma grande entrevista à televisão brasileira. O programa Roda Viva, da TV Cultura, bateu audiências e a conversa foi dos temas mais debatidos no Twitter

Roda Viva, o programa da TV Cultura de São Paulo, no Brasil, emitido na passada segunda-feira, bateu recordes de audiência. Afinal, o convidado do jornalista Augusto Nunes dessa noite foi Sérgio Moro, o juiz federal encarregue do caso Lava Jato, que tem Lula da Silva, ex-presidente brasileiro, como arguido.

Por tudo isso, o interesse à volta desta conversa correu mundo. O programa começou às 22:15 e rapidamente chegou ao topo do Trending Topics do Twitter, ranking dos assuntos mais comentados e repercutidos na rede social.

A hashtag #RodaViva depressa passou a ser o assunto mais comentado da plataforma, ultrapassando a estreia do novo videoclipe da cantora brasileira Anitta, Indecente, lançado às 22:45, no YouTube.

A entrevista foi citada mais de 75 mil vezes entre as 21:00 e as 23:00 no Twitter, enquanto o nome do juiz de Curitíba surgiu 120 mil vezes.

Quanto às audiências, o Ibope - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - disse que o programa teve uma surpreendente média de 4 pontos, contra os 1,5 conseguidos em dias normais, o que representou 800 mil telespectadores apenas na área da Grande São Paulo.

Em alguns momentos, o formato disputou o terceiro lugar no ranking com a RecordTV. Um desempenho inédito para o programa transmitido ininterruptamente desde 1986.

Na entrevista, o Juiz falou abertamente sobre todos os tópicos polémicos de quatro anos à frente da operação Lava Jato. Moro respondeu sem reservas às perguntas de vários jornalistas presentes no painel de Roda Viva.

Veja a entrevista.