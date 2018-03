Pub

"12 Pontos (mas em 3D)" é um programa de Nuno Galopim, sobre o universo da Eurovisão. Começa este domingo, às 00.00, na Antena 3. Isaura e Cláudia Pascoal são as primeiras convidadas

A Eurovisão é o ponto de partida do jornalista Nuno Galopim, seguidor do Festival há muito e supervisor da equipa criativa do festival, para o programa 12 Pontos (mas em 3D), que a Antena 3 estreia no domingo. Entre as 00.00 e as 02.00, descobrem-se os gostos do apresentador, mas também de outros profissionais envolvidos na edição deste ano do concurso, que se realiza pela primeira vez em Portugal.

"Há sempre convidados. Dos guionistas a outras figuras da equipa criativa, de produtores a elementos com trabalho mais focado nos eventos paralelos, um vasto coro de vozes juntar-se-á na Antena 3 para revelar o que se passa nos bastidores desta edição do Festival da Eurovisão. E dar também a conhecer que discos estes profissionais vão ouvindo quando, ao fim do dia, chega a hora de regressar a casa", diz uma nota de apresentação do programa.

No programa que vai para o ar já este domingo, Cláudia Pascoal e Isaura, representantes de Portugal nesta edição do Festival da Eurovisão, são as primeiras convidadas.

Nas duas semanas que antecedem a final, a 12 de maio, o programa entra no espaço da Eurovisão, o Altice Arena, dando voz a outras canções. Participantes, jornalistas, bloggers estrangeiros e fãs que estão em Lisboa para ver o concurso.