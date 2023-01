Fotojornalista Bruno Neves morre aos 85 anos no Porto

O fotojornalista Bruno Neves, que trabalhou em vários órgãos de comunicação social em Lisboa e no Porto, morreu na quinta-feira, aos 85 anos, no Porto, de onde era natural, revelou hoje à Lusa o seu irmão Francisco Neves.

O funeral realizar-se-á no sábado de manhã, na Igreja do Bonfim, disse.

Numa nota publicada na sua página oficial, o Sindicato dos Jornalistas, que endereça as condolências à família, recorda que Bruno Neves "ganhou fama" aos 38 anos quando fotografou a revolução do 25 de Abril, no Porto.

Colaborador do jornal "A Capital" em 1974, o fotojornalista fez depois carreira profissional nos quadros do extinto "Primeiro de Janeiro", no Porto, salienta.

Apelidando-o como "um dos grandes da fotografia portuguesa", o Sindicato dos Jornalistas recorda a sua colaboração com os jornais "Norte Desportivo", "República", "Diário de Lisboa", "Expresso", "O Jornal", "Sete", "Diário", "Norte Popular" e a Agência ANOP.

Em 1982 passou a editor fotográfico do jornal desportivo "O Jogo", acrescenta.

Bruno Neves fez ainda parte de vários corpos sindicais do Sindicato dos Jornalistas, realça.