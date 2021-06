Diana Taveira gosta de desafios. Diz mesmo que é "viciada" na instigação, sobretudo porque se aborrece com facilidade e tem "uma grande necessidade de conhecer coisas novas".



E por isso escolheu o empreendedorismo como o seu lado B. Sobretudo para apostar, e conhecer, áreas completamente díspares. "Gosto de me meter em algo que desconheça totalmente e depois dedicar-me afincadamente ao assunto." Isso levou-a, juntamente com o sócio e amigo Diogo Dias, a lançar um rol de negócios. Tomem nota: agência de comunicação, lojas de delivery e take away de sushi, gestão do Baía Beach Clube em Caxias e uma box de crossfit em Setúbal (na foto). Mas há mais e, claro, noutra área diferentes das demais. Vai lançar um ateliê de sobremesas e cake design no Mercado de Campo de Ourique com ateliê central em Alcântara. Por lá não vai só vender produtos mas também workshops. Em suma o lado B de Diana Taveira, 33 anos, deve ser escrito no plural.



Quanto ao lado A, o mais visível, nesta semana trouxe-lhe mais um desafio. De repórter do programa Faz Faísca vai passar a apresentadora dos programas diários da RTP. A partir de agora a menina/mulher dos imensos caracóis vai entrar pela casa dos portugueses todos os dias, enquanto nos (poucos) tempos livres vai gerindo os seus vários e variados negócios.