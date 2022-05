Elon Musk afirma que terminaria com o bloqueio do Twitter a Trump

O empresário Elon Musk afirmou esta terça-feira que terminaria com o bloqueio do Twitter ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump, caso a sua compra desta rede social avance.

"Eu reverteria o bloqueio", afirmou o multimilionário numa conferência do Financial Times, sublinhando no entanto que ainda não é proprietário do Twitter, pelo que "esta não é uma coisa que irá necessariamente acontecer".

O negócio proposto pelo patrão da Tesla de adquirir aquela rede social por 44 mil milhões de dólares ainda terá de ser aprovado pelos acionistas e pelos reguladores, mas ele tem anunciado ideias de menos moderação de conteúdos naquela plataforma.