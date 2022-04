DN ultrapassa marca dos 2,3 milhões de leitores em março

O Diário de Notícias ultrapassou em março a fasquia de 2,3 milhões de leitores no site do jornal, através das diversas plataformas, contribuindo para manter a liderança do Global Media Group (GMG) como o grupo de media com maior audiência online.

Passaram pelo site do DN, em março, um total de 2.341.210 pessoas, num aumento de mais de 88 mil leitores face ao mês anterior (fevereiro de 2022), o que corresponde ao oitavo lugar do ranking netAudience, elaborado mensalmente pela Marktest.

O site da TVI passou a liderar a tabela, com quase mais de 3, 378 milhões de indivíduos alcançados, ainda assim numa queda de mais de 130 mil leitores face aos números de fevereiro. O anterior líder, o site da SIC, ficou-se agora pelos 3,364 milhões de leitores, perdendo quase 150 mil em relação ao mês anterior, o que motivou a descida ao segundo lugar.

O Jornal de Notícias, também do grupo GMG, fecha o top 3, assumindo-se de novo como o site mais consultado entre os jornais - com um alcance de 3.129.560 leitores.

O Correio de Manhã manteve o quarto lugar, com um alcance de 2,912 milhões de eleitores online, imediatamente à frente do Expresso, que subiu para os 2,742 milhões.

O Global Media Group, de que o DN faz parte (tal como JN, O Jogo, TSF e Dinheiro Vivo, entre outras) mantém-se como o grupo de media com maior alcance de mercado, ao impactar 4,300 milhões de pessoas, seguido do grupo Media Capital (4,289) e da Rede Cofina (4,135).

Ainda na informação, pelo site da TSF passaram 1,028 milhões de portugueses em março, dando mais uma vez à marca do GMG a liderança entre os sites de rádios.

Também no universo do Global Media Group, destaque para as subidas do diário desportivo O Jogo, cujo site atraiu mais de 1,5 milhões de leitores (1,564), e também do Motor24, que quase duplicou o número de indivíduos alcançados, para mais de 873 mil.

O Dinheiro Vivo - publicação de economia - ficou perto da fasquia dos 800 mil leitores alcançados (797 mil).

Quanto ao restante universo do Global Media Group, em março: Diário de Notícias da Madeira foi acessado por 612 mil pessoas, a Men's Health por 425 mil, a W​omen"s Health por 199 mil e o Açoriano Oriental por 37 mil.

Aos nossos leitores, obrigado pela preferência.