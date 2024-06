DN solidário com trabalhadores do JN, TSF e O Jogo pede reunião à administração

A redação informou que "discorda da tese de que o DN 'está a salvo' de um imprevisível processo de rescisões" em marcha no Global Media Group e reconheceu que "os problemas financeiros assumidos" e a instabilidade em redor do grupo "causam apreensão" naquela publicação "como em qualquer outro título do grupo".