DN no top 10 dos sites de informação em fevereiro

O Diário de Notícias manteve-se em fevereiro no top 10 dos sites de informação com maior alcance no país, ocupando a nona posição no do Ranking netAudience da Marktest, a ferramenta referência de medição de reach (alcance) na Internet.

Num mês que registou uma quebra generalizada dos títulos de informação geral, o site do DN teve um alcance de 1,894 milhões de leitores no mês passado, a terceira melhor marca entre os jornais diários generalistas.

No sentido inverso da maioria dos títulos, destaque para a subida do Dinheiro Vivo, título de economia do GMG que, com um crescimento de 31% do número de leitores face ao mês anterior, é o site de economia mais consultado: 1,455 milhões de leitores em fevereiro (mais 50 mil que o Jornal de Negócios). A marca online -- que publica também, semanalmente, um suplemento impresso com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias --, reforça assim o crescimento, depois de já ter aumentado em 84% o seu reach no mês passado.

Na liderança do ranking continua o site da TVI, com 3,493 milhões de visitantes, seguido do Correio da Manhã (3,384 milhões) e da SIC (2,874 milhões).

O Jornal de Notícias, que tal como o DN pertence ao Global Media Group (GMG), ficou ligeiramente abaixo dos 2,8 milhões de reach (2,726 milhões), na quarta posição.

No segmento de desporto, apesar de se verificar também uma quebra superior a 20% nos sites dos jornais desportivos auditados, O JOGO, título do GMG, lidera o ranking pelo segundo mês consecutivo com 1,492 milhões leitores (mais 70 mil que o Record).

Entre os sites das rádios, a TSF mantém um reach acima da fasquia de um milhão de leitores (1,001 milhões), ficando agora a apenas 49 mil visitantes da líder RFM.

A Men"s Health registou um crescimento de 46% face a janeiro, contando com 493 mil visitantes no site, enquanto a Women"s Health captou 177 mil leitores em fevereiro e o Motor24 767 mil.

No conjunto das suas publicações, O Global Media Group posicionou-se em 3º lugar entre os grupos de media, com um universo de mais de 4 milhões de leitores (4,188).