Sexta às 9. Direção da RTP diz que facultou todos os pedidos a Sandra Felgueiras

Equipa do "Sexta às 9" indignada com suspensão do programa

A Direção de Informação da RTP diz que a jornalista responsável pela coordenação do programa Sexta às 9, Sandra Felgueiras, "abandona a RTP a seu pedido e no seu próprio interesse" e que todos pedidos da coordenadora, "como uma sala própria ou um programa informático para transcrição de entrevistas, foram facultados".

Na ata da reunião do Conselho de Redação da RTP, a que o DN teve acesso, é referido que a Direção de Informação "questionou se havia espaço para negociação ou discussão sobre a manutenção da jornalista na RTP e a própria negou essa possibilidade, dando a decisão como tomada".

Depois de a equipa do Sexta às 9 ter esta quinta-feira acusado a Direção de Informação de lhe ter sido negada uma reunião, o Diretor de Informação, António José Teixeira, disse que "nunca recebeu qualquer pedido da equipa do Sexta às 9 para uma reunião" e que, a 13 de outubro, "houve, pela primeira e única vez, uma sugestão da coordenadora para que os restantes elementos do programa participassem". " Foi entendimento da Direção de Informação que essa reunião deveria ser apenas com a coordenadora e que uma conversa mais alargada poderia ser posterior", pode ler-se.

Questionado sobre a falta de recursos, o Diretor de Informação explicou que "o Sexta às 9 nunca teve mais do que 5 jornalistas, número existente à altura dos factos, a que se têm juntado outros contributos de diferentes áreas, nomeadamente dos nossos correspondentes". "Tinha 4 jornalistas quando esta DI iniciou funções. Passou, pouco depois, a ter 5 e voltou a ter 5 quando um jornalista da equipa abandonou a RTP. Esta última substituição resultou de uma escolha da coordenadora do programa, o que obrigou a uma nova contratação para a Redação do Porto. Ao contrário do que acontece com outros sectores da Redação, colmataram-se sempre as falhas existentes", acrescentou.

A Direção de Informação reiterou que "a jornalista Sandra Felgueiras deixa, a partir do final desta semana, de coordenar e apresentar o programa Sexta às 9" e que "o jornalismo de investigação livre e independente faz parte da história da RTP há décadas e assim continuará".

Já os membros eleitos do Conselho de Redação consideram que "neste, e em todos os outros casos que envolvam a saída por iniciativa própria de jornalistas da RTP, os mesmos devem imediatamente sair de antena". "A partir do momento que um funcionário da redação apresenta a carta de demissão e passa a integrar um projecto de outro órgão de comunicação social, não tem condições de lealdade empresarial ou de exclusividade contratual, a que todos estamos obrigados, para se manter como rosto da RTP", acrescentam.