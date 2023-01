Diário de Notícias fechou 2022 com mais de 2,1 milhões de leitores online

O Diário de Notícias terminou o último mês de 2022 com mais de 2,1 milhões de leitores online, mantendo em dezembro o oitavo lugar no Ranking netAudience da Marktest, a ferramenta referência de medição de reach (alcance) na Internet.

No mês passado passaram pelo site do Diário de Notícias 2.123.040 leitores, mantendo o nosso jornal regularmente acima da fasquia dos 2,1 milhões no último trimestre de 2022.

Na liderança do ranking continua o site da TVI, com 3,667 milhões de visitantes, seguido da SIC e do Correio da Manhã.

O Jornal de Notícias, que tal como o DN pertence ao universo do Global Media Group, desceu em dezembro para quarto lugar da tabela, mas viu aumentar em cerca de 100 mil o seu universo de leitores nas plataformas digitais, para 3,173 milhões.

Nas marcas desportivas, o site de O Jogo (11.º do ranking) repetiu um registo acima das 1,9 milhões de pessoas, que lhe valera o melhor resultado de sempre no mês anterior. Já entre as rádios, o site da TSF (20.º), apesar de um ligeiro recuo em dezembro, fechou o ano com mais de um milhão de leitores/ouvintes online.

O Dinheiro Vivo (26º), marca de economia do Global Media Group (e suplemento publicado com o DN todos os sábados), registou mais de 600 mil leitores no último mês de 2022.

Destaque ainda para as revistas Men's Health e Women's Health, em 32.º e 39.º lugares, com um alcance de 450 mil e 120 mil leitores, respetivamente.

O Motor 24 conquistou 357 mil pessoas, ocupando o 36.º lugar do ranking.

O Global Media Group, que aumentou em cerca de 2% o reach das suas marcas em dezembro, foi o segundo grupo de media com maior audiência online, com 4,364 milhões de pessoas, só superado pela Media Capital (4,442 milhões).

Aos nossos leitores, obrigado pela preferência.