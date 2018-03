Pub

Stress, maus hábitos alimentares, sedentarismo: hoje em dia, quem pode dizer que não é culpado de pelo menos um destes "pecados"? Em constante correria de casa para o trabalho e vice-versa, apesar de parecer que não paramos, na verdade nunca fomos tão pouco ativos.

A simples inércia, ou falta de disciplina, tem consequências gravíssimas: prova disso é que o número de portugueses com patologias como excesso de colesterol LDL ou diabetes tem vindo a aumentar nos últimos anos, tornando-se uma problemática na nossa sociedade.



Doença crónica, a diabetes obriga a uma total alteração na rotina. O dia das pessoas com diabetes não começa sem uma "picadela no dedo", para fazer a leitura de glicose em jejum. Habitualmente, apontam os valores numa folha, para apresentar ao médico periodicamente. Mas tal como tudo o que fazemos por hábito, registar números acaba por se tornar demasiado automático para as pessoas com diabetes, e o que deveria ser um procedimento preventivo torna-se um ato negligente.



A solução é apostar em aparelhos de medição interativos, que além de devolverem os níveis da glicose, também os analisam. É o caso do OneTouch Verio Flex, um medidor que ajuda a interpretar o resultado retirando a insegurança dos números. Com um sistema com código de cores, os doentes sabem automaticamente se estão acima (vermelho), abaixo (azul) ou dentro do intervalo (verde). Através de um algoritmo otimizado concebido para melhorar a exatidão dos níveis baixos de glicemia e tecnologia sem fios Bluetooth Smart que permite emparelhar e enviar os resultados para o o telefone e para o computador, o sistema OneTouch Verio Flex oferece mais confiança na gestão de glicose do sangue.

O OneTouch Reveal é uma solução digital que analisa automaticamente as medições de glicose no sangue feitas com o OneTouch Verio Flex, que permite partilhar facilmente toda a informação com os profissionais de saúde e prestadores de cuidados. Existe uma app que se chama OneTouch Reveal, acessível através de smartphone, tablet ou PC, que permite à pessoa com diabetes como ao profissional de saúde que o segue ter acesso aos níveis de glicemia em qualquer altura ou lugar - e assim agir preventivamente, seja numa ação imediata como injetar insulina ou numa estratégia a médio e longo prazo como melhorar os hábitos de alimentação e praticar mais exercício físico. Está provado que o ecossistema OneTouch Reveal melhora a gestão da diabetes e permite um controlo mais eficaz entre consultas, pois aproxima a pessoa com diabetes do profissional de saúde, oferecendo a ambos mais informações sobre a evolução da diabetes.



De acordo com um estudo realizado com 40 participantes, no Reino Unido, para avaliar os benefícios do medidor OneTouch Verio Flex, durante 12 semanas, a utilização do medidor em conjunto com a solução digital OneTouch Reveal garante um controlo eficaz da diabetes. De facto, 73% das pessoas com diabetes concordaram que foram capazes de corrigir problemas com base no padrão que o dispositivo ajudou a detetar.



Com aliados como os dispositivos OneTouch, basta manter uma vida regrada para controlar a diabetes de forma eficaz. Foi por isso que começámos este texto a falar de algo de que fugimos sempre, mas que se pode tornar no nosso melhor aliado: quem padece desta doença, de foro metabólico, sabe que pode sofrer complicações gravíssimas, se não tiver alguma disciplina. Com dispositivos interativos de medição atentos à nossa saúde, é mais difícil deixarmo-nos tentar por aquela que é conhecida como "a madre de todos os vícios" - a preguiça...