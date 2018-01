Pub

Não se preocupe: não vamos demorar uma eternidade a dar-lhe a resposta nem obrigar a 20 cliques para desvendar as melhores opções, especialmente para um verão de 2018 em grande

A resposta é o mês de janeiro. É mesmo no início do novo ano que consegue encontrar as melhores opções para as férias e, muito embora pareça inusitado preparar tão cedo os mergulhos que só vai dar dali a sete ou oito meses, a verdade é que os melhores negócios são feitos por estes dias.

A razão é simples, a maioria das melhores cadeias hoteleiras, assim como muitas agências de viagens e companhias aéreas, fazem excelentes campanhas de redução de preços nesta altura. Podemos agradecer aos nossos amigos britânicos e germânicos que com a sua paixão pela organização e tendência para antecipar a reserva das férias para esta altura acabaram por levar a que todos nós possamos beneficiar com isso. O único problema que pode daí resultar é mudarmos de ideias mais de vinte vezes em relação aos fatos de banho que queremos levar para as férias já bem planeadas.

Mas vamos ao que interessa: os bons negócios, que em alguns casos são mesmo excelentes. Um dos melhores exemplos é o do Pestana Hotel Group, que vai levar a cabo uma January Sale com descontos até 50%. E não são só descontos para um ou outro destino, mas sim para todos os destinos onde o grupo tem hotéis.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Por isso, se a sua tradição de verão é trabalhar para o bronze tendo como base os hotéis no Algarve, é em janeiro que vai querer escolher se quer um quarto com vista para a praia do Alvor ou a dois passos da piscina em Vilamoura.

Mas imaginemos que o seu objetivo para as férias deste ano era percorrer todas as levadas madeirenses, ou até participar na famosa Festa da Flor. Então a January Sale também lhe traz boas notícias no que respeita aos preços dos hotéis na Madeira.

Com hotéis em inúmeros destinos nacionais e internacionais - Rio de Janeiro, Londres, Miami, Barcelona e Berlim são apenas alguns -, janeiro vai mesmo ser um mês importante para as suas férias ou escapadinhas graças às excelentes oportunidades que o Pestana Hotel Group lhe proporciona. E se precisar de inspiração, deixamos uma ideia: com descontos tão bons, mais vale marcar uma aula de tango na vizinhança do Pestana Buenos Aires. Afinal, não haverá melhor lugar para aprender a dança da paixão do que no local onde ela nasceu, certo?