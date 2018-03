Pub

De uma viagem ao oriente trazemos muito mais do que podemos imaginar. Afinal, daquele lado do globo as paisagens, culturas e povos são profundamente diferentes dos nossos.

Mas de uma visita a Singapura, aprendemos a importância de praticar o bem, de uma maneira que promete marcar-nos para sempre.



Além dos arranha-céus e dos grandes centros comerciais, há em Singapura, na zona de Pasir Panjang, um parque que nos convida à origem das tradições budistas. É costume os pais chineses de Singapura levarem os mais pequenos ao Haw Par Villa, onde figuras do chamado "inferno budista" representam as consequências de más ações em vida, nas próximas reencarnações.

De facto, não haverá no Oriente mais profunda viagem às origens das suas culturas, como este parque desenhado por Aw Boon Haw e Aw Boon Par, os criadores do medicinal bálsamo de tigre (famoso por aliviar todo o tipo de dores musculares).



O Haw Par Villa oferece-nos não só uma aprendizagem única como um momento de tranquilidade entre o típico bulício de uma cidade asiática. Mas, felizmente, não é o único. Perto da Marina, os "Jardins da Baía" são um projeto paisagístico de 18 "superárvores" concebidas com o melhor da tecnologia e da natureza, como uma estufa repleta de flores e mega arbustos e outros jardins selvagens.

Mas ainda há mais para conhecer em Singapura: leia neste artigo o que está a perder por ainda não ter viajado até àquela cidade asiática.