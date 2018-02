Pub

Se procura uma Espanha longe das metrópoles de Madrid e Barcelona, a região da Andaluzia, banhada pelo Atlântico e pelo Mediterrâneo, é a aposta perfeita para as próximas férias. A região, formada por oito províncias andaluzas, oferece muito mais do que praias para ganhar o bronze perfeito.

Temperada pela brisa marítima, o perfume do azeite e os diferentes sabores do presunto ibérico, acompanhados pelo ritmo contagiante do flamenco, Cádis é o ponto de partida para umas férias inesquecíveis para si... e para o seu estômago. Em Vejer de la Frontera e Conil de la Frontera, atravesse os casarios brancos e ruas sinuosas e faça parte da história, posando para uma foto junto ao Farol de Trafalgar, perto do Estreito de Gibraltar.

Para recuperar o fôlego das caminhadas pelas ruas do vilarejo e compensar as calorias gastas, pare no Mercado Central de Cádis e beba um vinho de Jerez de la Frontera, enquanto almoça num restaurante tão próximo do mar que poderá molhar os pés para se refrescar.

Afastando-se da costa, e a caminho da serra, os frutos do mar irão dar lugar a pratos à base de javali e coelho e, ao avistar inúmeros rebanhos de suínos, torna-se evidente o porquê de estas paragens serem perfeitas para a fabricação de presunto. Quando o termómetro subir, o gaspacho - sopa fria - será uma ótima forma de se refrescar dos sabores calientes do jamón de Aracena, na província de Huelva.

Para quem procura uns dias de descanso, a Costa de la Luz é o lugar ideal. Descubra tudo o que pode fazer neste paraíso andaluz aqui!