Corfu é um cocktail de culturas, onde gregos, romanos, bizantinos, venezianos, franceses e britânicos exerceram a sua influência, numa ilha que avançou no tempo sem perder a autenticidade que persiste até aos dias de hoje

A riqueza do passado histórico da ilha-cidade ficará, para sempre, marcada pelos avanços e recuos de diversos povos, fazendo desta a ilha mais culturalmente influenciada de toda a Grécia. Como uma boa região grega, a hospitalidade é o traço vincado dos habitantes que, de uma forma genuína incontestável, recebem os visitantes.

Na arquitetura da ilha, o estereótipo de uma região grega com casinhas brancas e tetos azuis não se confirma. No entanto, as pequenas varandas dos edifícios vestem-se de flores e a roupa lavada pendurada à janela confere-lhe uma autenticidade única.

Corfu é uma ilha rica em lojas, bancos e supermercados e passear pela cidade dá a sensação de se estar numa grande metrópole, tal é a correria do dia-a-dia.

Mas a elegância também dá o ar da sua graça em pequenos apontamentos arquitetónicos, nas praças e placas que indicam as direções das ruas antigas onde viveram personalidades ilustres.

