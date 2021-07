Comissão de Trabalhadores confirma saída de administradora da RTP

Administradora com pelouro financeiro da RTP renuncia ao cargo

A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP confirmou este sábado, em comunicado, que Ana Dias da Fonseca recunciou ao seu mandato no Conselho de Administração da RTP, como administradora com o pelouro financeiro e recursos humanos, algo que, de acordo com uma fonte citada pela Lusa, se deveu a "razões pessoais".

No comunicado, a CT diz ser obrigada a decisão, depois de ela ter sido feita através de uma entidade externa, "uma vez que nem o Conselho de Administração, nem o CGI [Conselho Geral Independente] parecem achar que os trabalhadores devem ser informados desse facto pela empresa onde trabalham e não pela imprensa", pode ler-se na nota que conclui: "É revelador da atual ordem de prioridades da RTP."

Refira-se que Ana Dias Fonseca tinha transitado da equipa anterior e estava há um mês em funções na administração presidida por Nicolau Santos.