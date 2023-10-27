Champions regressa à Sport TV e inclui direitos de transmissão da Supertaça Europeia

Os direitos de transmissão televisiva da Liga dos Campeões de futebol (UEFA Champions League) regressou à Sport TV, que também irá transmitir a Supertaça Europeia, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte oficial..Contactada pela, fonte oficial da empresa salientou que a Sport TV ganhou o pacote de "jogos mais importantes" da competição a partir da próxima época (2024/2025)..Além da UEFA Champions League, a Sport TV garantiu também os jogos da UEFA Europa League e da atualmente designada UEFA Conference League..Os direitos de transmissão televisiva adquiridos incluem também as finais das respetivas competições assim como a Supertaça Europeia..Também assegurou os resumos de todos os jogos das três competições de clubes da UEFA..A Sport TV retoma, assim, os direitos de transmissão da competição que dita o campeão europeu de clubes entre o futebol masculino, depois de em 2018 estes terem sido atribuídos à Eleven Sports.