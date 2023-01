BBC pede desculpa por sons pornográficos em jogo da Taça de Inglaterra de futebol

A televisão pública britânica BBC pediu desculpa depois de terem sido ouvidos sons pornográficos durante a transmissão em direto de um jogo da Taça da Inglaterra de futebol, alegadamente provenientes de um telemóvel.

Os sons interromperam transmissão apresentada pelo ex-futebolista inglês Gary Lineker antes do jogo entre o Wolverhampton e o Liverpool no Estádio Molineux na noite de terça-feira.

OMFGGGGG WHAT HAS JUST HAPPENED IN THE LIVERPOOL WOLVES BUILD UP pic.twitter.com/mc8sa1gCCh - Joe Thomlinson (@joethomlinson) January 17, 2023

Mais tarde, Lineker publicou no Twitter a fotografia de um telemóvel que se encontrava no estúdio.

"No que diz respeito à sabotagem, foi bastante divertido", disse Lineker.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. pic.twitter.com/ikUhBJ38Je - Gary Lineker (@GaryLineker) January 17, 2023

Por sua vez, a BBC não achou muita piada e divulgou um comunicado.

"Pedimos desculpas a qualquer telespetador ofendido durante a transmissão em direto do jogo de futebol esta noite", escreveu.

Um youtuber, que se autodenomina "Jarvo", adiantou no Twitter que tinha sido o autor da façanha. "Jarvo" publicou um vídeo no qual liga para o telemóvel para ativar os sons.

Yes, it was me that pranked the BBC Match of the Day with the sex Phone :) The video coming soon!!!! @BMWJARVO best prankster ever!!!! pic.twitter.com/0kVE1jlvAI - Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) January 17, 2023

"Jarvo", cujo nome verdadeiro é Daniel Jarvis, foi banido em outubro de todos os eventos desportivos em Inglaterra e no País de Gales durante dois anos após invadir um jogo particular de críquete entre as seleções inglesa e indiana em setembro de 2021 e interromper o batedor inglês Jonny Bairstow.

Relativamente ao jogo de futebol, o Liverpool venceu o Wolverhampton (1-0) e apurou-se para a quarta ronda da prova, depois do empate a dois golos no primeiro jogo, em Anfield Road.

Na próxima ronda, os reds, que tiveram o luso Fábio Carvalho de início, vão medir forças com o Brighton.