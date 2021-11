A primeira página do DN desta segunda-feira

Há cada vez menos crianças adotadas e metade das que saem do sistema já tem mais de 18 anos. É esta a manchete do DN desta segunda-feira-

No último ano, foram menos de 200 as que ganharam uma família, um terço de todas as que estavam em condições de ser adotadas. Muitas já passam mais de seis anos nos lares. E a maioria das que saem não o faz por ter conseguido uma casa, mas por ter chegado à maioridade.

Na foto, mais um especial 7 bastiões que mudaram de cor. Moita. "Houve uma tentativa de boicote. PCP quis esconder informação", diz novo autarca.

Destaque ainda para: Relatório. Políticas portuguesas para as drogas no pódio, entre 30 países

Outros títulos

PSD a votos. Três semanas na estrada e uma diferença fundamental na política de alianças

Lítio. Galp prepara novas parcerias para dar vida a investimentos

Seis semanas, seis opiniões Portugueses mais velhos, mas com menos saúde

Manuel Maria Carrilho. "As gerações futuras vivem numa estranha clandestinidade"