A primeira página do DN deste sábado

Máximo histórico no Alojamento Local. Novos registos disparam 68%. É esta a manchete do DN deste sábado.

Número de pedidos de licenciamento para pôr casas em aluguer turístico nunca foi tão elevado. Associação do setor diz que pacote Mais Habitação e restrição aos registos instigou corrida e aguarda intervenção de Marcelo e de Bruxelas para travar medidas, ao mesmo tempo que alerta para o crescimento do mercado paralelo.

O grande destaque fotográfico desta primeira página vai para a Jornada Mundial da Juventude: Via Sacra. Papa pede aos jovens compromisso pela mudança e que manifestem atitude e força.

E porque é sábado, é dia de...

Brunch com... Paulo Dalla Nora Macedo, economista e sócio do Cícero Bistrot: "O que me entristeceu no Brasil é que o bolsonarismo trouxe à tona o pior da sociedade"

E em mais um Alta Tensão: Fernando Alvim: "Geringonça acabou por provar que era melhor até do que a maioria absoluta"

Trump. Juan, Aileen e Tanya. s três imigrantes que vão julgar ex-presidente dos EUA

Crédito. Banco de Portugal alivia regras para cálculo da taxa de esforço nos empréstimos para habitação e consumo