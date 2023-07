A primeira página do DN deste sábado

"Cinco maiores bancos lucram 11 milhões por dia no primeiro semestre". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. Entre janeiro e junho, a banca portuguesa aumentou os ganhos 60%, alcançando 1,9 mil milhões de euros. CGD lidera, com lucros de 607,8 milhões.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a Jornada Mundial da Juventude. "Quem são Beatriz e Tomás, dois dos jovens que vão falar ao Papa na Católica?".

Outros temas:

- João Paulo Ventura: "Prevenir e evitar a ação violenta de 'atores solitários' é tarefa árdua".

- Educação. Ministro fora das negociações. Saúde: sindicatos divididos.

- Novobanco. "Não vemos qualquer tensão na área do crédito hipotecário", diz o CEO Mark Bourke.

- Negócios. Lisboa, a cidade que não dorme para receber o Papa.

- Brunch com... Pedro Oliveira, o líder que acredita que o Ensino Superior é uma "super droga", sem contraindicações.

- Futebol feminino. As lutas das americanas campeãs do mundo que vão jogar com Portugal.

- Televisão. Cinema de Antonioni regressa ao pequeno ecrã.

Como acontece aos sábados, grátis com o seu DN está incluída mais uma edição do suplemento económico Dinheiro Vivo.