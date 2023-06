A primeira página do DN deste sábado

SEF tem em curso cerca de 30 investigações a envolver associações desportivas

Caso BSports é apenas um dos 249 inquéritos investigados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já em 2023. Tráfico de seres humanos, exploração e apoio a imigração ilegal fizeram 103 arguidos em cinco anos. Há 12 jogadores e um treinador entre os acusados.

Prigozhin declara guerra ao comando militar russo

Chefe dos mercenários Wagner acusou a elite militar de enganar Putin e a sociedade russa sobre a Ucrânia. Mais tarde disse que os seus homens foram alvo de um míssil russo e prometeu agir.

Auriol e Messias de ouro, num dia com muitas medalhas para Portugal

João Coelho conquistou a medalha de prata e com recorde nacional nos 400 metros, num dia em que Francisca Laia ficou com um bronze. Portugueses tentam manter-se na 1.ª divisão europeia.

