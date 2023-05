A primeira página do DN deste sábado

"Hotelaria. Estrangeiros investem 720 milhões em Portugal". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. A aposta em ativos turísticos somou 20 milhões de euros nos primeiros quatro meses do ano. Fim dos vistos gold não será travão ao mercado.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Marcelo Rebelo de Sousa com o prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus, em Matosinhos, no Fórum da Sustentabilidade. "Sustentabilidade é para as pessoas, não para ter metas melhores", destaca o PR.

Outros temas:

- Fátima. Milhares peregrinam pela primeira vez, indiferentes à polémica dos abusos.

- Saúde. Ordem recebe denúncia sobre médico que lidera investigação ao caso de Faro.

- Pedro Mota Soares. "Mandato de Cadete de Matos centrou-se em metas populistas e de curto prazo".

- Pedro Dominguinhos. "Banco de Fomento está mais proativo e mais próximo das empresas".

- Ensaio sobre o Festival Eurovisão e a canção "Ai, Coração".

- Brunch com... José Cardoso Botelho. O empresário que está a fazer a Comporta e quer deixar um legado de orgulho aos filhos.

- Entrevista. Dimitar Bechev: "O erdoganismo atrai muitos turcos e continuará a atrair"