A primeira página do DN deste sábado

38,2% do PIB em 2022. Maior receita fiscal de sempre fez-se à conta de IRC e IVA. Agora Medina promete corte recorde. É esta a manchete do DN deste sábado.

Nunca o governo recolheu tanto em impostos como no ano passado, com os cofres públicos a beneficiar sobretudo da recuperação das empresas e da inflação que pôs os consumidores a pagar mais por qualquer compra. Para este ano, Finanças prometem a segunda maior redução de que há registo na carga fiscal. A primeira foi com Sócrates.

Na foto, cinco dias de Lula em Portugal. Os negócios e as reuniões numa agenda marcada por polémica política.

Destaca-se ainda: O parecer que afinal não existe. TAP gera desconforto no executivo e no PS.

Outros títulos

Acusação do MP. Procurado por terrorismo na Índia roubou e raptou em Portugal

Assalto ao Aeroporto. Professores levam protesto a turistas de Lisboa a Faro

Reino Unido. Vice de Sunak acusado de bullying sai e obriga a nova mini-remodelação

I Liga aquece. Conceição atira-se a Rui Costa por "casos e casinhos"

E ainda...

Brunch com Vítor Sobral, cozinheiro-empresário. Um chef que dá cartas e recusa ser uma estrela

Exposição. Passaporte belga traz Tintim, Smurfs e mais BD ao Instituto Camões

Dia da Terra. A matemática explica como chegar à descarbonização, a realidade exige mais