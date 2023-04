A primeira página do DN deste sábado

Entrevista DN/TSF com João Soares faz manchete do jornal deste sábado: "José Sócrates deve ser convidado para os 50 anos do PS".

Filho do principal fundador do PS, ex-deputado, antigo presidente da Câmara de Lisboa e ex-ministro da Cultura de António Costa, diz que teve "a sorte de nunca ter sido preso" e que hoje vê nisso "uma lacuna no currículo". Considera que Marcelo Caetano era pior do que Salazar. E quanto ao antigo primeiro-ministro Sócrates, defende que, apesar da "asneira" de ter deixado o partido, devia ter recebido convite para a celebração do PS.

A ilustração desta "capa" é um cartoon de André Carrilho para os casos de alegado assédio no Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra: CES suspende Boaventura Sousa Santos e Sena Martins.

Ilustrações, aliás, são também estrela nesta primeira página, pois este sábado é Dia Mundial

do Desenhador. Republicamos a imagem de Eduardo Coelho, fundador do DN, pelo traço de

Raphael Bordallo Pinheiro.

- Fernando Medina, Gonçalo Pires e Alexandra Reis. Todos usaram carros para fins pessoais

- Primeira baixa na comissão da TAP. Costa dramatiza cenário de crise

- Salgado e Pinho vão a julgamento. Ex-ministro da Economia escreve opinião sobre a instrução do processo EDP

Brunch com Nuno Melo, presidente do CDS-PP e eurodeputado. Um homem entre a paixão da

política e o amor à agricultura

Futebol. "Brasileirotugão" começa com sete portugueses e Abel à procura do bis

Música. O novo mundo da viola campaniça

Agenda. 7 dias 7 propostas. As escolhas do poeta Nuno Júdice

Nuno Fazenda. "Consumidores serão os primeiros a ver se o IVA zero está a ser aplicado", garante o secretário de Estado do Turismo

Miguel Clavero Pineda, biólogo espanhol: "Há que manter os gatos sem dono fora do meio ambiente"

Lula da Silva: "Ninguém vai proibir aproximação entre Brasil e China"