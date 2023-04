A primeira página do DN deste sábado

Recorde de novas igrejas em Portugal à boleia da imigração. É esta a manchete do DN deste sábado. É grande o contributo de estrangeiros, dizem peritos e associações, perante a revelação de que, só no último ano, foram criados 26 novos registos de locais de culto no país, o maior crescimento dos últimos seis anos.

Com grande destaque na capa do DN, o clássico da Luz que terminou com a vitória do FC Porto por 1-2. Líder sofre segunda derrota da época e Dragões reduzem distância para 7 pontos.

Outro dos destaque da capa do DN desta sexta-feira é o recrutamento militar. Exército já tem mais 326 militares. Força Aérea supera expectativas.

E ainda as greves na educação. Centros de explicações são salvação de alunos atrasados na aprendizagem.

Outros títulos:

Francisco Cabral e Nuno Borges. Dupla portuguesa na meia-final de pares do Estoril Open.

Brunch com... Joana Gaspar, presidente da ASDP. "O país que me fascina é mesmo Portugal e não estou a ser romântica".

Sanna Marin e Jacinda Ardern. O futuro das mulheres que foram as chefes de governo mais jovens do mundo.

Israel. Espiral de violência adensa crise do governo de Netanyahu.

Reação em Kiev. Ideia de Lula para a paz recebida com indiferença.



Nicholas Humphrey. Crustáceos são "Sensíveis"? "Lei que o diz tem pouca razão científica".

Carlos tavares, CEO da Sellantis. "Acesso da classe média à eletrificação é essencial".

Francisco Calheiros, líder da CTP. "A TAP está em autogestão. Recebemos reclamações inacreditáveis".