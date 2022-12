A primeira página do DN deste sábado

Excedente público recorde desaparece na próxima semana. É esta a manchete do DN deste sábado, véspera de Natal.

Depois de um "brilharete" de nove meses e do melhor resultado de sempre no terceiro trimestre, as contas de Medina voltam a registar défice: serão cerca de 2,2% no último trimestre. INE avisa que não é só o saldo orçamental que está a vacilar. Rendimento das famílias está a cair há dois trimestres. Consumo e poupança já estão sob stress.

Outro destaque nesta edição: Novo aeroporto: LNEC já recebeu meio milhão do governo para arrancar com estudos. Mais 2 milhões chegam em 2023.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A foto de primeira página vai para a Uvrânia: Dez meses depois da invasão, Putin fala pela primeira vez em "guerra"

Outros títulos

Visita a Belém. Luís Montenegro elogia Marcelo e exige ao primeiro-ministro resposta no caso Banif

Solidão no Natal. Falta de apoios sociais e "esquecimento" das famílias deixa idosos abandonados

Benfica. Enzo pode gerar lucro recorde de transferências em Portugal

E ainda...

Estados Unidos. No auge da Guerra Fria, o rasto do Pai Natal tornou-se assunto de ordem nacional

Brunch com... Andrés Malamud, politólogo argentino. "Até na Argentina, quando lá vou, já dizem que sou Malamud, o português"

Sugestões de cinema. Natal em tom musical e mais clássicos para ver no sofá