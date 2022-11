A primeira página do DN deste sábado

Mais médicos do SNS pediram, até setembro, a reforma do que em 2021. Esta é a manchete do DN deste sábado.

Neste ano, 606 médicos já entregaram os papéis para a aposentação. O bastonário da classe acredita que mais venham a fazê-lo, podendo chegar a 700 ou 800. Mesmo assim, a sorte é que só 30% a 40% dos que estão em condições para o fazer é que pedem a reforma. Se nada for feito, a situação dos recursos humanos irá agravar-se ainda mais.

O destaque fotográfico vai para Lula da silva em Lisboa. Comunidade brasileira dividida recebeu presidente eleito.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este sábado, no suplemento Dinheiro Vivo:

- Vítor Ribeirinho: "Quero duplicar a estrutura da KPMG Portugal em três anos"

- Luís Cabral: "Portugal devia pensar em PPP para as escolas", diz economista sediado em Nova Iorque

- Turismo: Pestana atinge resultado recorde e vai subir salário mínimo até 15%

Outros títulos

André Freire: "Governo não teve estado de graça e está em erosão"

Futebol. Seleção já no Qatar, com Ronaldo ameaçado de despedimento

E ainda...

Brunch com António Saraiva, presidente da CIP. Um homem que não teve de ser engenheiro para construir pontes

Cineasta Aleksandr Sokurov: "Alguém que viva na Rússia está sempre em posição difícil