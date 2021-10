A primeira página do DN deste sábado

"Empresas, sindicatos e economistas juntos por um choque fiscal no Orçamento de Estado 2022". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. Representantes dos trabalhadores querem valorizar rendimentos e melhorar condições das famílias; quem fala pelas empresas aponta estímulos à produtividade, ao emprego e ao investimento. A via escolhida é comum: cortar nos impostos.

Em destaque fotográfico nesta capa do DN está Maria Manuel Mota, diretora do Instituto de Medicina Molecular, que faz um apelo aos cidadãos para apoiarem a ciência. Para isso, o iMM criou um projeto que visa aproximar a ciência da sociedade civil. Uma reportagem para ler nesta edição.

Também pode ler mais uma reportagem inserida no dossier anticorrupção que o DN tem publicado diariamente: "Denúncia vista como chave para travar crimes"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- Guerra aberta no CDS.. Líder recandidata-se e Nuno Melo avança

- Matos Fernandes. "A Galp tinha de ir além da lei. Não sentimos que isso tivesse sido feito"

- Sérgio Godinho. O elixir da eterna juventude é um livro de poemas e fotografias

- Almoço com... Pedro Rodrigues. O empresário inovador que gere o pavilhão de Portugal na Expo Dubai

- Audrey Hepburn. O triunfo do encanto de uma mulher única