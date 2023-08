A primeira página do DN deste domingo

"1,5 milhões na Vigília com o Papa, que invocou Maria e até o futebol". A manchete do Diário de Notícias deste domingo retrata o momento histórico da Vigília da Jornada Mundial da Juventude, que reuniu no Parque Tejo 1,5 milhões de pessoas para ouvir o Papa Francisco.

Em destaque também nesta primeira página, um olhar sobre a nova liderança do Bloco de Esquerda. "A seguir a Catarina, Mariana. A nova liderança do BE é igual ou diferente?".

Há ainda mais um trabalho da série Prova de Vida, do historiador António Araújo, que neste domingo recorda a vida de Tonicha, a cantora de "Zumba na Caneca".

Outros temas:

- Alta Tensão. Ana Jacinto: "O Alojamento Local está metido num grande sarilho, porque as medidas aprovadas são muito perigosas."

- Manuel Luís Goucha. "A televisão é um lugar mágico, mas muito mal frequentado."

Como acontece todos os domingos, grátis com o seu DN está disponível nova edição da revista Notícias Magazine.