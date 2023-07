A primeira página do DN deste domingo

O balanço da produção legislativa faz manchete do DN este domingo. PAN e Chega foram quem mais produziu. PS é o campeão das aprovações, é o título.

Uma análise feita com base nos dados disponibilizados no site do Parlamento mostra que o "rolo compressor" tantas vezes criticado não se aplica. Oposição toda junta conseguiu aprovar mais do que o PS sozinho - mas o Governo teve quase tantos diplomas viabilizados quanto os partidos nesta sessão legislativa.

Destaque ainda para a sondagem DN/JN/TSF, com um número: 54%. Maioria dos jovens admite sair do país e culpa a economia

A foto vai para Audra McDonald, atriz da Broadway com seis Tony Awards. "Ouvir fado fez-me lembrar um grande desempenho no teatro musical"

E ainda se sublinha Espanha: Preparação para uma viragem política com Extrema-Direita a espreitar o poder.

Bem como:

- Prova de vida. O corretor Pedro Caldeira pelo olhar de António Araújo

- Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade no Género: "É preciso construir um pacto global contra o assédio laboral e sexual"