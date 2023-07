A primeira página do DN deste domingo

"Rolo compressor" do PS chumba quase 90% das propostas do PSD

PSD diz que o "poder absoluto" dos socialistas "não faz nem deixa fazer", apesar de acusarem os laranjas de não terem "propostas para o país". Um estudo da Católica indica que PSD tem um "valor de atração potencial de eleitorado PS na ordem dos 30%".

Futebol feminino.Elas já têm valor no mercado. Seleção vive revolução mediática

Para Daniel Sá "haverá um antes e um depois do Mundial". Portugal-EUA será montra impagável para as jogadoras portuguesas. Tatiana Pinto é a atleta mais valiosa do grupo, seguida de Kika Nazareth.

Mudar de vida. Da banda real britânica para a filarmónica de Penela. Música, maestro!

O novo maestro da banda de Penela é o antigo arranjador e compositor da banda real da Força Aérea britânica. Stephen Rockey e a mulher, Donna, foram descobertos numa entrega de lenha, numa aldeia do concelho de Penela. Uma história em que a música, essa linguagem universal, ajudou no acolhimento.

Investigação ao PSD. "Há contornos criminosos" nalguns "segmentos do sistema judicial"

Francisco Assis pede a intervenção de Marcelo para que se trave a articulação "espúria de alguns setores do sistema judiciário" com "alguma comunicação social".

Outros títulos

-Cimeira UE-CELAC. "Europa e América Latina têm de assumir que há problemas globais que têm que enfrentar juntas"

- Três pessoas morrem por dia em Portugal. A melhor forma de prevenir o suicídio é falar dele

-Fernando Batista. "Televisão não é tudo. Uma campanha deve ser focada e baseada em estratégias integradas"

