A primeira página do DN deste domingo

Pensões mais baixas vão ganhar 10 euros, mais altas levam 200. É esta a manchete do DN, contas feitas ao aumento intercalar das reformas.

Acréscimo de 3,57% é pago a partir de segunda-feira aos aposentados da Segurança Social e dia 19 na Função Pública. Medida custará mil milhões em 2024.

A foto principal é dedicada a um grande trabalho sobre religião. Igreja Católica perdeu fiéis, mas há mais muçulmanos, evangélicos e ortodoxos.

E sublinha-se ainda: Iniciativa Liberal. Virar de página, alternativas e um dilema XXIL nas Jornadas Parlamentares.

Outros títulos

Tempestade Perfeita. Ministra sacode pressão do PS no caso dos contratos no setor da Defesa

Doença mental. A quetamina ao serviço do tratamento de depressões e adições

José Mattoso (1933-2023). Marcelo lamenta a morte de "um dos grandes sábios portugueses"

Entrevista a Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades: "As pessoas precisam de vir à Amazónia e entender os desafios"

Liga Saudita. Há cinco portugueses a treinar na Arábia, mas nem todos têm estrelas na equipa