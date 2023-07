A primeira página do DN deste domingo

"Habitação. Licenciamento urbanístico na mão do Governo com oposição total das autarquias". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. Há regras "inadmissíveis" e "absurdas", dizem autarcas.

Em destaque nesta primeira página está também a investigação DN sobre assédio laboral na classe médica. "Insultos, humilhações, horas de trabalho em excesso. Queixas disparam, mas não há consequências".

Outros temas:

- Violência em França. Motins sem fim à vista levam Macron a adiar visita à Alemanha.

- Ikhlaq Sidhu. "O mundo ainda está a aprender o que será o futuro da Educação".

- Anna C. Roosevelt. A antropóloga bisneta do presidente americano que traça a história dos povos indígenas.

- Gilmar Mendes. Decano dos juízes do Supremo brasileiro analisa seis meses de Lula.

- Opinião de José Sócrates. "Mega processos".

E tal como todos os domingos, grátis com o seu DN nova edição da revista Notícias Magazine.