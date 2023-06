A primeira página do DN deste domingo

O que vai mudar com os 50 milhões de euros que a câmara vai distribuir pelas freguesias de Lisboa

São 368 as intervenções que as 24 freguesias lisboetas vão fazer nos próximos dois anos,

António Costa usou Falcon para viagem privada? Oposição quer explicações.

Primeiro-ministro usou avião do Estado para ir "dar um abraço a Mourinho" e sentou-se ao lado de Viktor Orbán.

Brunão intratável oferece um e marca dois e Portugal fica mais perto da qualificação.Vitória clara de Portugal (3-0) frente à Bósnia, o adversário mais complicado do Grupo J, com o médio do Manchester United em destaque, num jogo de final de época desbloqueado pelo primeiro golo à beira do intervalo

Outros destaques:

- "Até Marcelo esqueceu Pedrogão, é triste"

- Entrevista José Gabriel do Álamo de Meneses: "Temos uma Angra mais próxima das raízes do que a que existia na manhã do sismo"

-Portugueses no Havai. "Nota-se uma comunidade quase no fim do seu trajeto"