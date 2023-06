A primeira página do DN deste domingo

"Governo baixou juros de certificados de aforro para evitar fuga de depósitos". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. Economista Filipe Grilo chama "suicídio político" à alteração na remuneração dos títulos.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a cerimónia do 10 de junho, no Peso da Régua, onde Marcelo pediu "corte de ramos mortos", com Costa na plateia e vaias a Galamba.

Também em destaque, uma entrevista a Durão Barroso. "Devemos estar preparados para uma guerra de longa duração", defende o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia.

Outros temas:

- Educação. Falta de professores é pior para alunos do que as greves, garantem docentes.

- Mais habitação. Urbanistas, arquitetos e engenheiros contra "simplificação excessiva" de licenciamentos.

- Jornada Mundial da Juventude. "Lisboa está pronta" e Moedas acredita que o Papa estará presente.

- Retração económica. Exportações de têxteis estão a cair, setor do calçado ainda resiste.

- Queda de avião. Como sobreviveram quatro crianças durante 40 dias na selva amazónica.

- #BookTok. O movimento de jovens apaixonados por livros que anima as redes sociais.

- Final da Champions. Bernardo e Rúben levantaram a primeira Taça do Manchester City.

E tal como acontece em todos os domingos, grátis com o DN há ainda uma nova edição da Notícias Magazine.