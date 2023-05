A primeira página do DN deste domingo

O Benfica campeão marca de forma significativa a primeira página do Diário de Noticias deste domingo, ilustrada com uma grande foto da equipa com o troféu da época 2022/23.

Mas a manchete vai para: Municípios têm receita recorde de 21,4 milhões de euros com taxa turística.

Boa performance do turismo, até abril, rendeu às câmaras municipais 61% de receitas acima do mesmo período do ano passado, graças à tributação das dormidas. Lisboa lidera com 13,6 milhões de euros, seguindo-se o Porto com 5,8 milhões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sublinha-se ainda a entrevista a Bernardo Ivo Cruz, secretário de Estado da Internacionalização: "Diferenciação pelo ESG é essencial para a economia portuguesa".

Outros títulos

Reportagem. "O segredo está no solo". Casos nacionais anti-"desastre" climático da seca

Política. A Convenção do Bloco de Esquerda e os recados de Marcelo

Club Lusitano. O ponto de encontro português em Hong Kong

Indústria. Cervejas sem álcool e com aromas conquistam a Europa

Giro 2023. Pódio inédito sabe a pouco para o que João Almeida fez

Cannes. Vitória para Justine Triet com o filme Anatomie d'une Chute