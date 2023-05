A primeira página do DN deste domingo

"Governação desastrosa". Cavaco sugere demissão a Costa e deixa guião ao PSD. É esta a manchete do DN deste domingo. Num discurso demolidor, antigo PR acusa o Executivo de incompetência e hipocrisia, de mentir e recorrer a "propaganda para desinformar os portugueses". E dá voto de confiança a Montenegro.

Para ler também neste domingo no DN uma reportagem sobre as obras do Metro que desesperam lisboetas. Administração da empresa chamada ao Parlamento.

E ainda uma entrevista a Giuliano da Empoli. "Antes de Putin se impor, Moscovo era uma Disneylândia para adultos com kalashnikovs".

E porque é domingo, o DN traz a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é: "Gente de fora que cuida da saúde cá dentro".

Outros títulos:

Mobilidade. Concurso vai levar transportes verdes, com net e cobertura regional, a Viseu Dão Lafões.



Cannes. Os filmes que marcam o grande festival de cinema deixaram de ter nacionalidade.



I Liga. FC Porto vence Famalicão em jogo de nervos. Benfica pode ser campeão já hoje.



Saúde pública. Lepra está entre as doenças menos contagiosas e 90% do mundo está já imune.



Reportagem. Na fronteira para turistas que divide as Coreias não se adivinha tensão entre Norte e Sul.